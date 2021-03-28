В США сейчас царит хаос, что тщательно пытается скрыть власть. Об этом сообщил венгерский политолог Ласло Кемени.

В США сейчас царит хаос, что тщательно пытается скрыть власть. Об этом сообщил венгерский политолог Ласло Кемени.За минувший год политический курс в США значительно сменил направление. Еще при службе Трампа на посту главнокомандующего на смену жестким республиканским настроениям пришла леволиберальная повестка.Политик Джо Байден крайне удачно поймал эту волну, что помогло ему одержать победу на президентских выборах. После назначения лидера демократов на высшую управленческую должность в США произошел ряд знаковых событий.Насколько удачные шаги в политическом поле предпринял , рассказал венгерский политолог Ласло Кемени. По словам эксперта, Америка сейчас переживает, мягко говоря, не лучшие времена.Кемени отметил, что в элите США до сих пор думают, что страна находится во главе всего человечества. При этом реалии говорят об обратном, подчеркнул он.По словам политолога, в США сейчас царит хаос. Кемени убежден, что власть изо всех сил пытается скрыть данный факт, чтобы у общественности по всему миру не было представления о том, что на самом деле происходит на территории некогда могущественного государства.