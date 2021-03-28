Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие меры предпринимает для того, чтобы следить за своим здоровьем после прививки. О любопытной детали из жизни главнокомандующего стало известно журналистам.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие меры предпринимает для того, чтобы следить за своим здоровьем после прививки. О любопытной детали из жизни главнокомандующего стало известно журналистам.Прошло уже пять дней с того момента, как президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Известие о мероприятии активно освещалось в прессе, хотя оно и не было публичным.Было принято решение не называть вакцину, которой отдал предпочтение российский лидер. Вирусологи неоднократно заявляли, что вакцинация является осознанным и добровольным выбором каждого гражданина, поэтому производитель лекарства не должен влиять на решение.Журналистам стало известно, какие меры Владимир Путин предпринимает для того, чтобы следить за своим самочувствием после прививки. В программе "Москва. Кремль. Путин" российский главнокомандующий сообщил о том, что он кладет градусник на тумбочку рядом со своей кроватью, когда ложится спать.Уточняется, что Путин внимательно следил за изменениями температуры своего тела. Сначала данная деталь была известна только лишь лечащему врачу Владимира Владимировича. Позже политик принял решение поделиться этим с представителями прессы.Напомним, что российское население сейчас активно прививается от коронавируса. По прогнозам экспертов, это позволит выработать коллективный иммунитет уже к лету текущего года.