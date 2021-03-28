Этот год проходит под знаком 175-летия Карла Фаберже. И в нашей стране проходит конкурс в честь великого ювелира.

Этот год проходит под знаком 175-летия Карла Фаберже. И в нашей стране проходит конкурс в честь великого ювелира. Среди его участников и владимирские дизайнеры. И не побоюсь сказать "Ура". Потому что их Карлуша уже прошел 1 этап конкурса и попал в его финал. 25 апреля в Москве назовут победителя. Держим кулачки за наших мастеров и любуемся их работой.Благородный взгляд и аристократическая осанка. Этот петух явно дворянского происхождения. Он пристально рассматривает пришедших в монокль. Оценивать гостей имеет право. "Карл в кресле с капюшоном" готовится к финалу питерского конкурса "Пусть это будет Фаберже".Елена Дьячкова, художник авторской куклы и арт-пряника: «Евгений мне показал кресло, это историческое кресло с капюшоном. У него много названий. Мне показалось очень интересной эта форма. И сразу говорю: "Можно сделать красное кресло, в котором будет сидеть петух"»."Ландыши" - императорское пасхальное яйцо работы Карла Фаберже. Вдохновлённые мастерством знаменитого ювелира, дизайнеры Елена Дьячкова и Евгений Бычков оформили кресло в весенних мотивах. Жемчужные ландыши Елена повторила с помощью бусин и натурального жемчуга. Авторской изюминкой стали божьи коровки. Карлуша - так авторы ласково называют петуха - кукла будуарная. Голова, колени и локти на шарнирах.- Это идёт японский пластик, суставы, то есть конечности и голова лепные, натуральные куриные перья.Кстати, перьев на работу ушло 5 метров. И только натуральные ткани и кожа. На пиджаке - верба из штофа, а на шее - брошь. Цветы для неё Елена взяла из своего сада. Она залила их эпоксидной смолой. Но работа над Карлом ещё не окончена. Рядом с ним вот-вот появятся члены его семьи - Курочка Полли и цыпленок.- Он же женат. Все заметила кольцо. - Я не заметил. А кольцо я сделала потому, что на самой популярной фотографии Карла Фаберже он также расположен в три четверти и на руке у него кольцо.Всю семью Елена представит на конкурсе уже в мае. Мастер волнуется, а вот, Карл, похоже уверен в своей победе.Нина Глизница, Александр Чунаев"Вести-Владимир"