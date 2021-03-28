Потерпевший рассказал, что неизвестные лица ввели его в заблуждение, сообщив, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело...

В полицию поступило заявление от 35-летнего приезжего мужчины по факту возможного мошенничества. Он рассказал, что неизвестные лица ввели его в заблуждение, сообщив, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело за незаконный вывод денежных средств из безналичного оборота. Неизвестные предложили ему содействие в решении вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности, запросив при этом за свои услуги денежные средства в размере 23 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в одном из кафе в Милютинском переулке при передаче заявителем денежных средств в размере 20 миллионов рублей задержали подозреваемых с поличным. Ими оказались четверо приезжих мужчин. Злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. Денежные средства изъяты.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-центр МВД России