Под Суздалем в селе Фомиха единственный сельский театр, 11 января. Весной планируется перевезти большой деревенский дом из Коврова, а не строить новый, чтобы сохранить аутентичность ..

Под Суздалем в селе Фомиха единственный сельский театр, 11 января. Весной планируется перевезти большой деревенский дом из Коврова, а не строить новый, чтобы сохранить аутентичность населённого пункта.Для транспортировки и установки дома нужно 350 тысяч рублей. В этом сезоне артисты планируют поставить спектакли вместе с лауреатом премии «Золотая маска» Яной Туминой, фестиваль читок современной драматургии, театральные лаборатории и практики.К сбору средств подключена краудфандинговая площадка «Planeta». Спонсоры, которые внесут посильный вклад, могут выбрать билеты на любой спектакль Сельского театра.Поддержать проект можно по .