Напомним, что любой желающий может сообщить о факте управления автомобилем в нетрезвом виде. Для этого необходимо позвонить в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по номеру телефона: 8 (4922) 54-16-65.

Инспекторы ГИБДД продолжают проводить во Владимирской области регулярные проверки водителей в выходные дни. Очередной рейд, направленный на поимку пьяных автолюбителей, состоится 28 марта в Камешковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Напомним, что любой желающий может сообщить о факте управления автомобилем в нетрезвом виде. Для этого необходимо позвонить в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по номеру телефона: 8 (4922) 54-16-65.