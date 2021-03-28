Трагедия произошла около 9 утра 28 марта на улице Металлургов в Кольчугино. На место ДТП прибыли спасатели, скорая и полиция. Как сообщают в тревожном ведомстве, автомобиль вылетел в кювет и

Трагедия произошла около 9 утра 28 марта на улице Металлургов в Кольчугино. На место ДТП прибыли спасатели, скорая и полиция. Как сообщают в тревожном ведомстве, автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Без жертв не обошлось. В аварии погиб один человек. Еще один участник происшествия получил травмы. Из искореженного автомобиля его пришлось извлекать спасателям.