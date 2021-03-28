Трагедия произошла около 9 утра 28 марта на улице Металлургов в Кольчугино. На место ДТП прибыли спасатели, скорая и полиция. Как сообщают в тревожном ведомстве, автомобиль вылетел в кювет и
<a href="https://33live.ru/novosti/28-03-2021-v-kolchugino-avtomobil-vyletel-v-kyuvet-i-vrezalsya-v-derevo-odin-chelovek-pogib.html" target="_blank">В Кольчугино автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево, один человек погиб</a> - Трагедия произошла около 9 утра 28 марта на улице Металлургов в Кольчугино. На место ДТП прибыли спасатели, скорая и полиция. Как сообщают в тревожном ведомстве, автомобиль вылетел в кювет и
[url=https://33live.ru/novosti/28-03-2021-v-kolchugino-avtomobil-vyletel-v-kyuvet-i-vrezalsya-v-derevo-odin-chelovek-pogib.html]В Кольчугино автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево, один человек погиб[/url] - Трагедия произошла около 9 утра 28 марта на улице Металлургов в Кольчугино. На место ДТП прибыли спасатели, скорая и полиция. Как сообщают в тревожном ведомстве, автомобиль вылетел в кювет и