Ещё одного пострадавшего деблокировали спасатели.
Утром 28 марта 08:41 28 марта в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. В городе Кольчугино на улице Металлургов возле дома №214 машина съехала в кювет и протаранила дерево.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате аварии погиб один человек. Ещё один участник происшествия пострадал. Спасателям пришлось деблокировать его из автомобиля.
Всего в ликвидации последствий трагедии принимали участие 19 человек, 5 единиц техники. От МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.