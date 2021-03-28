Ещё одного пострадавшего деблокировали спасатели.

Утром 28 марта 08:41 28 марта в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. В городе Кольчугино на улице Металлургов возле дома №214 машина съехала в кювет и протаранила дерево.Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате аварии погиб один человек. Ещё один участник происшествия пострадал. Спасателям пришлось деблокировать его из автомобиля.Всего в ликвидации последствий трагедии принимали участие 19 человек, 5 единиц техники. От МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.