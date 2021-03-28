Около 6 вечера 28 марта в Лакинске загорелась квартира в жилом доме. ЧП произошло на улице Мира. Огнеборцы прибыли на место оперативно. Из квартиры валил дым. Пожарные не дали пламени

Около 6 вечера 28 марта в Лакинске загорелась квартира в жилом доме. ЧП произошло на улице Мира. Огнеборцы прибыли на место оперативно. Из квартиры валил дым. Пожарные не дали пламени распространиться на весь дом и ликвидировали возгорание на 3 квадратных метрах. Из дома было эвакуировано 15 человек, среди них было 2 ребенка. На вызов приезжали