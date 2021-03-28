Для тушения пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Причина пожара выясняется.

В Вязниковском районе сгорело здание «Буринской библиотеки». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Сообщение о возгорании поступило в ведомство 28 марта в 13:05. По прибытии пожарных в посёлок Бурино наблюдался открытый огонь деревянного здания. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Для тушения пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Причина возгорания выясняется.