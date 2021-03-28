Крупный пожар в Вязниковском районе произошел днем 28 марта. В поселке Бурино сгорела библиотека. Сигнал спасателям о происшествии поступил во втором часу дня. Горело деревянное здание, в

Крупный пожар в Вязниковском районе произошел днем 28 марта. В поселке Бурино сгорела библиотека. Сигнал спасателям о происшествии поступил во втором часу дня. Горело деревянное здание, в котором находилась местная библиотека. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили библиотеку 14 человек и 5 спецмашин. Причина пожара выясняется. Фото МЧС области.