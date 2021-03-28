Пост со смыслом - это бесплатный Великопостный марафон для всех желающих с изучением Святого Писания, блогерами-экспертами...

Во Владимире появился очень полезный проект, созданный православными блогерами. Его символ не просто крест, а "Якорь" - православный символ надежды. Вы сможете найти ответ на волнующие темы - в чем смысл поста, стоит ли разделять профанное (мирское) и священное, как вернуть в свою жизнь радость? Впрочем - зачем так много вопросов - давайте смотреть и присоединяться к интересному проекту."У кого нет вопросов, тот сам под вопросом" - слова покойного митрополита Евлогия слоганом проекта "Жизнь со смыслом". Его создатели - православные блогеры Наталья Кокорина и её брат магистр теологии Алексей Шириков. Однако проект предназначен не только для верующих. Он для всех. И, кроме веры, на сайте so-smislom.ru раскрыты темы стиля жизни, семьи, психологии, разумного потребления, самоорганизации, работы и отдыха.Наталья Кокорина, создатель проекта "Жизнь со смыслом" и онлайн-марафона "Пост со смыслом": «У меня профессия художник-реставратор и искусствовед. Я академию художеств заканчивала. Начинала я говорить в интернете про церковное искусство, поскольку это моя узкая специализация, а потом уже вместе с братом Алексеем мы продолжили развивать тему христианской культуры, изучения своей веры в интернете и со временем всё это вылилось в нечто большее - серьезный проект, когда мы думали над тем, как решить проблему проведения великого поста более осмысленно»."Пост со смыслом" - стержень проекта. Это бесплатный Великопостный марафон для всех желающих с изучением Святого Писания, блогерами-экспертами, общими чатами, полезными материалами и заданиями. Марафон благословлен митрополитом Волоколамским Иларионом.Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь со смыслом" и онлайн-марафона "Пост со смыслом": «Мы смотрели на прямые эфиры, смотрели на то, что происходит в соцсетях, как батюшки отвечают на некоторые вопросы, и мы видели, что "А" - люди спрашивают, что можно/что нельзя съесть, "Б" - священники отвечают это можно/это нельзя, но, по факту, это нарушает глубинную суть поста, которая очень личностная и очень индивидуальная».Победа индивидуализма в православии - одобрение "Синодальным отделом религиозного образования и катехизации" уникальной разработки создателей проекта - дневников поста для детей, подростков и взрослых. "Единственное, чему мы учим, - задавать вопросы", - говорят блогеры. "И уже ваша задача - находить ответы внутри себя".Наталья Кокорина, создатель проекта "Жизнь со смыслом" и онлайн-марафона "Пост со смыслом": «Ответов на вопрос "Зачем нужен пост? В чем смысл поста? Их может быть несколько. Мы предлагаем такие три ключевые варианта, на которые мы предлагаем им порассуждать. Пост как жертва богу, пост как соблюдение устава церкви, потому что это все-таки установлено церковью, и пост, как способ изменить себя. Предлагаем людям самим определить свою меру, т.е. с учетом своего здоровья, с учетом своих семейных условий, бытовых условий».Перестать ругаться матом, уделить больше времени детям, поправить здоровье - цель у каждого своя. В этом году поститься со смыслом решили 15 тысяч марафонцев со всего мира.Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь со смыслом" и онлайн-марафона "Пост со смыслом": «Принципы вообще пищевого воздержания в том, чтобы уделять, во-первых, как можно меньше времени еде, меньше внимания, во-вторых, что она была дешевле обычной, потому одна из идей поста в том, чтобы пожертвовать сэкономленные средства нуждающимся».При определении цели поста еда стоит на пятом месте, - говорит Наталья. Чтобы пост был нагрузкой на силу воли, а не на здоровье.- Сегодня наш постный завтрак составляет коливо. Это вареная пшеница с медом, орехами, изюмом, сухофруктами, цукатами и т.д. Блюдо это готовится в память о великомученике Федоре Тироне. Когда-то в 4-ом веке император велел окропить всю пищу на рынках идоложертвенной кровью, чтобы посмеяться над крестьянами и осквернить из каким-то образом. И по приданию Федор Тирон явился одному святому епископу и сказал, чтобы они не покупали эту пищу, а варили себе коливо, чтобы император был посрамлен сам.Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь со смыслом" и онлайн-марафона "Пост со смыслом": «Ну и вообще само по себе это блюдо очень вкусное, и буквально сегодня мы обсуждали с родителями, что мы теперь хотим готовить его как можно чаще в течение Великого поста».Проект "Пост со смыслом" поддерживают крупные православные блогеры, активное участие в марафоне принимают Антон и Виктория Макарские. На днях Наталья и Виктория обсудили острую тему - развлечения или посещение концертов во время поста. Вывод - "Подход, как и к еде, должен быть индивидуальный. Если концерт в радость, почему нет?" Для Натальи и Алексея главное, чтобы сложные проблемные темы православия были рассказаны актуально, построены на экспертных мнениях и живом опыте. И никакого разделения на сакральное и профанное.Любовь Истратова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»