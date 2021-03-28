Размер субсидии на одно рабочее место составит около 50 тысяч рублей.

Вступило в силу Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан». Документом утверждён механизм предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустраивающим безработных граждан из числа зарегистрированных в службе занятости населения на 1 января 2021 года.Размер субсидии на одно рабочее место составит около 50 тысяч рублей. Выплата будет осуществляться в три этапа: через месяц, через три месяца и через полгода после найма безработного гражданина. Каждый транш − это МРОТ (сейчас это 12792 рубля на каждого нового сотрудника), увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.Для получения этого вида поддержки работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России», указав перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.Распределение субсидий возложено на Фонд социального страхования.