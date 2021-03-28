«Рок в защиту животных» — всероссийская благотворительная акция, проходящая одновременно в разных регионах страны
Благотворительный концерт «Рок в защиту животных» пройдет в Областной библиотеке для детей и молодежи. Начало в 18.00.
«Рок в защиту животных» — всероссийская благотворительная акция, проходящая одновременно в разных регионах страны и приуроченная ко Дню защиты животных. Целью её проведения фестиваля организаторы называют привлечение внимания к проблеме защиты животных, информационное просвещение населения. Все вырученные средства пойдут на помощь приюту для бездомных животных
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Искусство в защиту природы. Владимир