«Рок в защиту животных» — всероссийская благотворительная акция, проходящая одновременно в разных регионах страны

Благотворительный концерт «Рок в защиту животных» пройдет в Областной библиотеке для детей и молодежи. Начало в 18.00.«Рок в защиту животных» — всероссийская благотворительная акция, проходящая одновременно в разных регионах страны и приуроченная ко Дню защиты животных. Целью её проведения фестиваля организаторы называют привлечение внимания к проблеме защиты животных, информационное просвещение населения. Все вырученные средства пойдут на помощь приюту для бездомных животныхФото:Искусство в защиту природы. Владимир