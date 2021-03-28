За период наблюдения в области отмечено 996 летальных случаев.

По состоянию на 28 марта в медицинских организациях региона действуют 924 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,3 процента из них занято (622), свободны – 302 койки. 26861 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 69 человек. За период наблюдения в области отмечено 996 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 985 исследований на Covid-19.