Во Владимирской области задержали 26-летнего парня, подозреваемого в убийстве семиклассника. Несколько дней назад в Подмосковье семиклассник сбежал из дома после ссоры с родителями и ..

Во Владимирской области задержали 26-летнего парня, подозреваемого в убийстве семиклассника.Несколько дней назад в Подмосковье семиклассник сбежал из дома после ссоры с родителями и исчез. Заявление в полицию было написано 26 марта.Сотрудники МВД выяснили, что школьник познакомился на остановке общественного транспорта с мужчиной. Вместе с новым приятелем они отправились в посёлок Голубое Солнечногорского района. Всё это время юноша вёл переписку с друзьями. Он успел прислать им фото нового знакомого, рассказал, что тот украл бутылку пива в магазине, а позднее предложил ему поиграть в игру. Суть её заключалась в том, что мужчина сначала придушит подростка, а потом приведёт в чувство. Товарищи советовали другу уйти из квартиры незнакомца, но тот их не послушался.В результате спустя несколько дней мальчика нашли мёртвым в квартире случайного знакомого с многочисленными ножевыми ранениями.Подозреваемый был задержан на даче под Александровом. Перед задержанием злоумышленник пытался свести счёты с жизнью.Установлено, что задержанному 26 лет. Он дважды судим по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и оскорбление полицейского.Расследование уголовного дела продолжается.