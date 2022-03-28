24 студента-волонтера Владимирского филиала РАНХиГС сегодня получили благодарности вуза. Их...

24 студента-волонтера Владимирского филиала РАНХиГС сегодня получили благодарности вуза. Их отметили за помощь временным переселенцам. Репортаж Веры Куликовой.Волонтёром второкурсник Арсений Мартынов стал недавно. В пандемию поздравлял врачей, а с начала специальной операции по защите Донбасса уже несколько раз встречал составы с беженцами.Арсений Мартынов, студент 2 курса РАНХиГС, волонтёр:- Встречали и расселяли студенты нашего филиала, активно помогали встречать их с поезда на вокзале и на месте временного расселения тоже помогали им устроиться.По словам Арсения, работа- не простая. Особенно психологически. Люди подавлены.Арсений Мартынов, студент 2 курса РАНХиГС, волонтёр:- Это просто надо! Это никакая чья-то просьба была, еще что-то. Сказали, что есть такая возможность и я как другие студенты филиала откликнулись, причём сразу моментально.Таких добровольцев во Владимирском филиале РАНХиГС много. Студенты сами пришли в Доброштаб и предложили помощь. Ребята посещают пункты временного размещения, помогают сидеть с детьми, сортируют одежду, собранную владимирцами для переселенцев.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания области:- Активно участвовали, проявили неравнодушие, терпение. Как общение показывает, что это непростая задача, потому что люди приезжают достаточно пострадавшие и психологически от тех событий, но вот и, конечно, эти встречи они, я думаю у ребят будут помимо всего прочего еще и понимание тех сложных процессов, которые сегодня происходят в тех местах откуда приехали эти граждане.Двадцать четыре самых активных волонтера получили благодарности от руководства владимирского филиала РАНХиГС. Подарком добровольцам станет поездку в Московскую область, в парк "Патриот".Вера Куликова, Егор Герасимов."Вести-Владимир"