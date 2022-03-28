28 марта во Владимире на улице Офицерская, д.33 загорелся автомобиль Volkswagen Multivan. Сообщение...

28 марта во Владимире на улице Офицерская, д.33 загорелся автомобиль Volkswagen Multivan. Сообщение о возгорании поступило в управление МЧС по Владимирской области в 09:26 утра. На помощь незамедлительно выдвинулись 3 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС, однако к их прибытию уже наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарная бригада ликвидировала пожар на площади 4 кв. м, однако не обошлось без пострадавших. По данным управления МЧС, владелец автомобиля госпитализирован в больницу.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области