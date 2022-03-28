Администрация Владимирской области определила места исправительных и обязательных работ для...

Администрация Владимирской области определила места исправительных и обязательных работ для граждан, которые не получили наказание в виде лишения или ограничения свободы.Для отбывания обязательных работ выделено 146 рабочих мест в 36 организациях. Для исправительных нашлись 172 места в 129 организациях.Это преимущественно физический труд,связанный с работами по благоустройству города. Осужденные граждане должны будут заниматься уборкой территорий, ремонтом зданий, сопровождением инвалидов-колясочников и другой подсобной деятельностью.Исправительные и обязательные работы будут проводиться на базе различных предприятий и организаций города. В их число входят : ООО «Гарант», ЗАО «Стародворские колбасы», ООО «Птицефабрика «Центральная», АО Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол», ПАО «Владимирский химический завод» и другие.Фото: freepik