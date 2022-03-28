28 марта православные чтят память трех святых с именем Александр: священномученика Сидского и двух среди восьми мучеников Кесарийских.

28 марта православные чтят память трех святых с именем Александр:священномученика Сидского и двух среди восьми мучеников Кесарийских.ИсторияСвятой мученик Александр Сидский жил в III веке в Сиде. Онбыл иереем. При императоре Аврелиане местный правитель Антонин приговорил его кнечеловеческим пыткам. Александр провинился тем, что открыто исповедовал веруво Христа. Два юноши-христианина с одинаковым именем Александр сталидобровольными мучениками во времена правления Диоклетиана. При проведенииязыческого праздника группа христиан отказалась поклониться идолам. За это ихподвергли публичным истязаниям. Оба Александра и еще несколько христиан,которые находились в толпе, выступили вперед и во всеуслышание объявили, чтотакже готовы пострадать за Иисуса. Всех их подвергли мукам и обезглавили.Что нельзя делать 28 мартаЗадаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоитобратить внимание и на запреты, которые предписывает это день. Церковный праздникпамяти святых Александров запрещает мыть голову, чтобы избежать ссор с близкими.Не стоит также в этот православный праздник устраивать генеральную уборку ивыносить мусор. Запрещается ходить в лес без острой необходимости. Нельзя вэтот церковный праздник делать спонтанные покупки и тратить много денег.Приметы и традиции28 марта 2022 года православные отмечают Александров день. Вэтот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.Увидел скворца — весна у крыльцаЖуравль прилетел — тепло принесЧайка прилетела — скоро лед пойдетНа закате солнце яркое — к дождливым дням.