Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по...

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Алексей Геннадьевич Головач 01 апреля 2022 года в рамках проекта «Правовой поезд» примет граждан, проживающих в Меленковском районе. Целью проекта «Правовой поезд» является правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, лицам без гражданства и иностранным гражданам, проживающим в сельской местности.Прием пройдет:– в деревне Тургенево в Доме культуры (ул. Совхозная, д. 9) с 10 до 11 часов;– в селе Ляхи в Доме культуры (ул. Советская, д. 13 «А») с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут;– в селе Бутылицы в Доме культуры (ул. Садовая, д. 3/1) с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут.Предварительная запись для обращения на прием не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, и иные необходимые документы.Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области