Своих не бросаем. По словам депутата Госдумы Игоря Игошина, этот девиз сегодня объединил и всех...

Своих не бросаем. По словам депутата Госдумы Игоря Игошина, этот девиз сегодня объединил и всех жителей Владимирской области.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Конечно, область выделяет всё необходимое. Государство выделяет всё необходимое. Муниципальные наши образования. Но и помощь людей очень важна. Нужно практически всё. Маленьким детям - памперсы, школьникам - тетрадки, канцтовары. Кроме тех бытовых, основных решений, которые в области, в муниципалитетах приняты. И мы понимаем, что пока эта помощь нужна, мы обязательно будем помогать.