К 28 марта России и Украине удалось договориться о личной встрече делегаций на нейтральной территории.

К 28 марта России и Украине удалось договориться о личной встрече делегаций на нейтральной территории.Следующий этап переговоров между Россией и Украиной договорились провести с глазу на глаз. Дату назначили на 29 марта, место – Турция. О том, что встреча состоится в Стамбуле, договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.Тем временем против украинского лидера Владимира Зеленского строится заговор во главе с националистами. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев со ссылкой на сведения из Украины. По мнению политика, сценарий переворота может пойти по примеру 2014 года."Они собираются объявить, что они теперь законная власть, что президент исчез, ему никто не подчиняется, – объясняет Матвейчев. – Тут уже остается потребовать подчинения всех органов госвласти это временной администрации и все", – заявил депутат.В головах простых людей на Украине творится страшное. Украинцы ужасают сообщениями в стиле нацистской Германии. Журналисты призывают "вырезать русских детей", а врачи отрезать мужские достоинства у солдат. Бывший министр инфраструктуры Украины Омелян превзошел всех. Он заявил, что "хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль".Пока украинцы брызжут желчью, российские военнослужащие умеют сохранить человеческое лицо даже в условиях работы. В запорожском Энергодаре дети решили поиграть на российской военной технике. Солдаты любезно разрешили ребятне порезвиться под присмотром.На Западе люди постепенно начинают понимать, кто им друг, а кто враг. Сразу в нескольких населенных пунктах в Германии состоялись митинги в поддержку спецоперации России на Украине. Кортеж из 400 машин с флагами проехал из Кельна к советскому мемориалу около Бонна. Участники пробега возложили памятные венки к мемориалу советским солдатам. В Брюсселе таке состоялся митинг против русофобии.Еще одной яркой новостью минувших суток стали перестановки в отдельных регионах Украины. Над зданием городской Рады Геническа в Херсонской области подняли российский флаг и стали выплачивать пенсии в рублях.Президент России Владимир Путин накануне обратился к бойцам Росгваридии и поздравил их с профессиональным праздником. Он отметил мужество и героизм тех росгвардейцев, которые участвуют в спецоперации на Украине.