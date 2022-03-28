Напомним, что компания ежемесячно выписывает более 500 тысяч платёжных документов.

Единый расчётно-информационный центр Владимирской области предлагает абонентам перейти на электронные квитации. Они будут приходить по почте.«У виртуальной версии единого платёжного документа (ЕПД) есть несомненные преимущества: быстрее приходит, можно распечатать без обращения в офисы компании, исключает доступ третьих лиц к конфиденциальной информации», − рассказал врио главного управляющего директора «ЕРИЦ» Сергей Соколов.Оформить получение электронного варианта можно тремя способами:C 5 апреля в отделениях организации будут работать ассистенты, которые расскажут клиентам как осуществить переход, а также научат платить на сайте или в мобильном приложении ЕРИЦ.Напомним, что компания ежемесячно выписывает более 500 тысяч платёжных документов.