ЕРИЦ Владимирской области предлагает абонентам перейти на электронные квитанции.
Абоненты компании...
ЕРИЦ Владимирской области предлагает абонентам перейти на электронные квитанции.
Абоненты компании могут отказаться от бумажной квитанции и получать счета по электронной почте.
«У электронной версии единого платёжного документа (ЕПД) есть несомненные преимущества. Во-первых, более ранние сроки получения документа, которые не зависят от процессов печати и доставки. Во-вторых, при необходимости электронную версию единого
платёжного документа можно распечатать самостоятельно без обращения в офисы организации. И в-третьих, ЕПД направляется непосредственно на электронную почту абонента, исключая доступ к
конфиденциальной информации по адресу абонента третьим лицам», − отмечает временно исполняющий обязанности Главного управляющего директора «ЕРИЦ Владимирской области» Сергей Соколов.
Оформить получение единого платёжного документа в электронном виде можно удобным для абонента способом:
− обратиться в ближайшее отделение ЕРИЦ Владимирской области;
− направить заявление на электронный адрес [email protected]
с указанием адреса электронной почты абонента (скачать бланк заявления можно на главной странице сайта www.eric33.ru );
− позвонить на телефон «горячей линии»: 8 (800) 234-59-33.
Пресс-служба администрации Владимирской области информирует, что в помощь гражданам, чувствующим себя неуверенно при общении с цифровыми технологиями, с 5 апреля 2022 года в территориальных отделениях ООО «ЕРИЦ Владимирской области» будет организована работа ассистентов, которые расскажут абонентам, как осуществить переход на электронную версию единого платёжного документа, а также продемонстрируют возможность оплаты на сайте организации или в мобильном приложении.