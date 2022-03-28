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<a href="https://33live.ru/novosti/28-03-2022-itogi-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu-proizoshlo-67-pozharov-1-chelovek-pogib.html" target="_blank">Итоги МЧС по Владимирской области: за неделю произошло 67 пожаров, 1 человек погиб</a> - Подготовка к весеннему половодью, акция Тонкий лед и резонансные пожары - об этом в обзоре...