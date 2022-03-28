Интересно, что каждый второй владимирец выращивает корнеплод ежегодно.

Жители Владимирской области надеются пережить санкции с помощью огорода. Об этом рассказал онлайн-сервис по поиску работы Superjob.Большинство владельцев дач планируют сажать картошку. К такому выводу специалисты пришли по результатам опроса, который проходил с 17 по 23 марта.Интересно, что каждый второй владимирец выращивает корнеплод ежегодно. Однако количество желающих растёт. В прошлом году их было 58%, в 2022-ом заняться садоводством планирует уже 67% респондентов. Бывалые дачники намерены увеличить объём «плантаций». При этом всего 3 из 10 собственников садов не рассматривают вариант с выращиванием урожая.Большинство участников анкетирования, которые хотят сажать больше картофеля, зарабатывают менее 50 тысяч рублей в месяц. Рост интереса к выращиванию клубней обусловлен подорожанием продуктов.