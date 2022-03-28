На днях президент утвердил новые параметры для льготной ипотеки, призванные поддержать россиян в непростой период.

На днях президент утвердил новые параметры для льготной ипотеки, призванные поддержать россиян в непростой период.Согласно новым условиям, ставка выросла до 12% годовых, а также повысились предельные суммы кредитов: для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти — до 12 миллионов рублей, для всех остальных регионов — до 6 миллионов рублей. Сервис ЦИАН проанализировал, как эти изменения отразились на доступности жилья в разных регионах. Результаты оказались впечатляющими.Выяснилось, что увеличение размера максимальных сумм кредитов значительно повысило число доступных для покупки квартир в новостройках. По оценкам экспертов, доля доступной по новой программе недвижимости выросла почти в десять раз: с 8% до 75%.При этом в разных субъектах страны показатели разнятся. Как отмечает "РБК Недвижимость", наиболее высокий рост доступности ипотечного жилья зафиксирован в таких городах, как Краснодар и Пермь. На втором и третьем месте оказались Санкт-Петербург и Самара. Что касается столицы, то согласно подсчетам ЦИАН, она заняла восьмое место. Новым правилам льготной ипотеки в Москве соответствует 54% жилья в новостройках.Напомним, что новые параметры действуют на покупку квартир у застройщиков. Обновленная программа вступит в действе 1 апреля и продлится до 1 июля 2022 года.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, в центре Москвы в 2022 году.