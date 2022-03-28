Правовой поезд - бесплатная юридическая помощь людям из сел и деревень, поддержка семьям, которые...

Правовой поезд - бесплатная юридическая помощь людям из сел и деревень, поддержка семьям, которые ухаживают за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Обо всем этом «Вестям» рассказала Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области.