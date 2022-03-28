В апреле во Владимирской области пройдёт месячник санитарной очистки и благоустройства Глава...

В апреле во Владимирской области пройдёт месячник санитарной очистки и благоустройстваГлава региона рекомендовал местным властям провести весенние субботники с 1 по 30 апреля для качественной санитарной уборки территорий муниципальный образований.«Весна – время наведения порядка. Необходимо провести все работы по уборке территорий, посадке деревьев и кустарников в наших городах и населённых пунктах до 24 апреля. Особого внимания требует приведение в порядок мемориалов, памятников воинам Великой Отечественной войны», − сказал Александр Авдеев.Глава региона поручил составить актуальный список всех мемориальных объектов в области и подчеркнул, что до Дня Победы абсолютно все они должны быть благоустроены и при необходимости обновлены, в том числе с привлечением молодёжи и волонтёров.Кроме того, предстоит большая работа в территориях по устранению последствий снежной зимы. Местным властям рекомендовано как можно быстрее проводить вывоз и рыхление талого снега, очистку дренажных систем, зелёных зон населённых пунктов, мест массового отдыха граждан, источников забора питьевой воды, ликвидацию несанкционированных свалок мусора.Массовый субботник по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустарников предлагается провести 23 апреля. К участию в месячнике рекомендовано привлечь население и коллективы организаций. В 2021 году в этих мероприятиях приняли участие около 170 тысяч человек по всей области, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: vladimir-city.ru/