В списке работодателей - «управляшки», больницы, учебные заведения, ИП. Часть граждан привлекут на уборку территорий и ремонт зданий.

Мэрия Владимира определила 172 места, на которых осуждённые будут заниматься исправительными работами. Полный список опубликован на горадминистрации.Для обязательных работ предусмотрено 146 рабочих мест в 36 организациях, для исправительных - 172 места в 129. В списке работодателей - «управляшки», больницы, учебные заведения, ИП. Часть граждан привлекут на уборку территорий и ремонт зданий.Среди известных компаний и структур: «Гарант», «Стародворские колбасы», «Птицефабрика «Центральная», Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол», «Владимирский химический завод», «Мясная галерея», «Ральф Рингер», «Владимирпассажиртранс» и ЦУГД.