Арендаторы и собственники земли в Москве могут получить отсрочки по платежам на общую сумму семь миллиардов рублей. Это поможет компаниям продолжать создавать рабочие места, возводить жилье и реализовывать другие проекты.

Арендаторы и собственники земли в Москве могут получить отсрочки по платежам на общую сумму семь миллиардов рублей. Это поможет компаниям продолжать создавать рабочие места, возводить жилье и реализовывать другие проекты.Правительство Москвы приняло большой пакет мер по поддержке предприятий и граждан в условиях санкций. Помимо прочего, арендаторы земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут воспользоваться отсрочкой платежей по рассрочке за второй квартал текущего года на шесть месяцев."Аналогично и собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования, имеют право обратиться за отсрочкой платежа по рассрочке за второй квартал", – отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.По его словам, такая мера позволит бизнесу снизить затраты на реализацию проектов. Это позитивно скажется на ситуации с рабочими местами, строительством и в целом на развитии Москвы, подчеркнул он.Ефимов уточнил, что арендаторы могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей. Собственники земли, изменившие вид ее разрешенного использования, могут воспользоваться отсрочкой платежей на сумму 1,4 миллиарда, добавил чиновник.Глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что для получения отсрочки арендных платежей и платежей за смену вида разрешенного использования земельных участков инвестору нужно обратиться в департамент в свободной форме, указать адрес земельного участка, номер договора аренды или финансово-лицевого счета. Сделать это можно на портале mos.ru через сервис "Электронная приемная" или посредством почты.В понедельник, 28 марта, мэр Москвы Сергей Собянин о принятых за последнюю неделю мерах по поддержке предприятий и граждан в условиях санкций. План по стабилизации экономической ситуации согласован с бизнес-сообществом, при необходимости он будет дополняться, отметил градоначальник.