За пять лет они заключили 29 госконтрактов.

Мэрия Владимира проект благоустройства Загородного парка. На эти цели выделили более пяти миллионов рублей. Контракт выиграла московская компания «ПроджектСитиГрупп». Фирма оказалась единственной, кто подал заявку на аукцион.Ранее столичные архитекторы занимались проектированием школ, детсадов, офисных центров, а также учреждений культуры. За пять лет они заключили 29 госконтрактов.Сдать документацию необходимо до конца года. Ориентировочная площадь благоустройства - 40 гектаров.Ранее другие московские проектировщики представили концепцию реконструкции общественного пространства. В неё вошли: амфитеатр на 250 мест, кафе, киоски и пункт проката. Мэрия добавила сюда танцплощадку, фотозону, площадки для ярмарок и мастер-классов, место для катка и зону выгула собак, а также лодочную станцию. В сквере появится видеонаблюдение и Wi-Fi.Позднее на визуализации добавились парковки с юго-восточной стороны, сеть плиточных тротуаров, уличное освещение и детская площадка. Предполагается, что летом на территории сквера можно будет заниматься вейкбордингом и жарить шашлыки, а зимой – кататься на лыжах.Напомним, что за концепцию благоустройства власти выложили 440 тысяч рублей.