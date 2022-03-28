Пользователь Тик-Тока опубликовал в своем аккаунте забавное видео с псом по кличке Барбошка. Французский бульдог, как оказалось, обожает активные прогулки. На видео собака катается на ..

Пользователь "Тик-Тока" опубликовал в своем аккаунте забавное видео с псом по кличке Барбошка. Французский бульдог, как оказалось, обожает активные прогулки. На видео собака катается на скейте!Барбос тренируется на специальной площадке. Он бегает, стоя одной ногой на скейте, а второй отталкиваясь от земли. Затем пес запрыгивает и катится, правда, порой врезаясь в других гостей площадки.Пользователи Сети посмеялись над тем, как собака случайно влетела скейтом в незадачливого подростка на самокате. "Мешает нашему Барбоскину кататься!", "Быкует на мелких самокатеров", "ДТП случилось", "Даже собака кататься умеет, а я нет", – написали под видео.