Приставы намерены добиться сноса гостевого дома “Панорама”. В службе судебных приставов заявили, что у них отсутствуют законные основания для прекращения исполнительных производств

Приставы намерены добиться сноса гостевого дома “Панорама”. В службе судебных приставов заявили, что у них отсутствуют законные основания для прекращения исполнительных производств в отношении владельцев гостевого дома “Панорама”. Об этом в ведомстве заявили “Шестому каналу”. Доводы собственников о том, что “Панорама” не гостиница, а жилой дом, приставов не убедили. Доводы должников, о необходимости прекращения исполнительных