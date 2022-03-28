Президент ожидает доклад от кабмина, ЦБ и Газпрома.

Президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и Газпрому до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в недружественные страны, говорится на сайте Кремля.Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Газпрома Алексей Миллер. 31 марта они должны представить доклад и далее делать его ежемесячно.Также Путин поручил правительству утвердить директиву представителям РФ в совете директоров Газпрома по переводу оплаты поставок в рубли при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования. Правительству и ЦБ президент поручил обеспечить возможность проведения платежей за газ в рублях.23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро.Решение Путина стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и прочее.