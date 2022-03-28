Ранее губернатор отменил обязательное ношение масок.

Владимирский Роспотребнадзор призывает жителей не отказываться от масочного режима. Ведомство просит соблюдать меры профилактики коронавируса.Напомним, что врио губернатора Александр Авдеев ношение масок везде, кроме общественного транспорта. Из Указа также исключена необходимость измерять температуру тела сотрудников на рабочих местах. Снято ограничение по заполняемости помещений зрителями при проведении массовых мероприятий. Отменены рекомендации соблюдать режим самоизоляции для людей в возрасте старше 60 лет. При этом режим изоляции необходимо соблюдать беременным женщинам.Между тем санитарные врачи уверены, что количество инфицированных сохраняется на высоком уровне. К слову, последнюю неделю оно , хотя ещё в начале марта регистрировалось в три раза больше ковид-пациентов.В Роспотребнадзоре добавили, что снизился охват ПЦР-тестированием, а также напомнили о необходимости вакцинации.«Все принимаемые меры профилактики необходимы и направлены на снижение вероятности передачи вируса от одного человека к другому. В настоящее время актуальны два направления: формирование иммунной прослойки и разрыв путей передачи: то есть дезинфекция, ограничение контактов и обязательный масочный режим. Защитить от заражения себя и окружающих самым простым путем – обязанность каждого гражданина», - взывают в ведомстве.Обращение к владимирцам понятно, никто не хочет повторения февральских рекордов. Однако, как сейчас, так и тогда масочный режим существовал лишь на бумаге. В реальности его соблюдали единицы горожан, либо натягивали СИЗы на нос при виде проверяющих.