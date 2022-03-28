Экономические ограничения в отношении нашей страны негативно отразились на покупательском спросе на жилье в Испании. Щедрые российские клиенты перестают приобретать там недвижимость.

Экономические ограничения в отношении нашей страны негативно отразились на покупательском спросе на жилье в Испании. Щедрые российские клиенты перестают приобретать там недвижимость.Эксперты констатировали падение спроса на рынке жилья в теплой стране. На рынке недвижимости Испании отмечаются серьезные перестановки. Так, если раньше многие россияне предпочитали покупать там дома и квартиры, то теперь эта тенденция изменилась.Когданачалась спецоперация на Украине, сделки нерезидентов сталиотменяться. Испания ощутила удар от санкций в отношении России как в секторе туризма, так и вгостиничном бизнесе, а также в сфере продажи предметов роскоши и недвижимости.Теперь же россиянам блокируют все возможности по осуществлению подобных операций.При этом теграждане России, которые живут в Испании и имеют счета в локальных банках,стараются защитить капитал через инвестирование именно в недвижимость. Доля сделок с резидентами выросла уже до 53%.Напомним, после начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза начали вводить жесткие экономические санкции в отношении России. Президент страны Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины и защита населения Донбасса отгеноцида украинского режима.