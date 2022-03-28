25 марта на базе регионального Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» состоялась...

25 марта на базе регионального Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» состоялась конференция по итогам регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»."Уже седьмой год конкурс проходит в нашем регионе при поддержке департамента образования Владимирской области, Образовательного фонда "Талант и успех" и Образовательного Центра "Сириус" (г. Сочи) при тесном сотрудничестве с партнерами-заказчиками, работодателями, заинтересованными во взращивании будущих талантливых ученых и инженеров, предпринимателями. Больше всего проектов было в направлениях: природоподобные и нейротехнологии, когнитивные исследования, генетика и биомедицина, беспилотный транспорт, большие данные, умный город" - сообщают на сайте Центра.На этот раз победителем стал Александр Челедков из СОШ №1 города Камешкова. Молодой человек подготовил проект под названием «Экзоскелет в гражданском применении». По мнению молодого человека, современные технологии способны значительно облегчить жизнь людей. Его наработки очень заинтересовали экспертов и членов жюри конкурса.Теперь победителям и призерам предстоит пройти ряд конкурсных испытаний уже на платформе ОЦ «Сириус», где согласно общему рейтингу участников со всей нашей необъятной страны, будут выбраны самые достойные интеллектуалы для обучения на проектной смене летом в городе Сочи.Фото: "Платформа 33"