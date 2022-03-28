Как сообщают синоптики центра ФОБОС, во Владимирской области завтра ожидается переменная...

Как сообщают синоптики центра ФОБОС, во Владимирской области завтра ожидается переменная облачность, небольшой снег. Из-за тумана возможно ухудшение видимости на дорогах, поэтому водителям рекомендуют быть внимательнее. Температура воздуха днём составит -4..-6°, ветер южный с порывами до 14 м/с. Давление немного ниже нормы.ФОТО: https://pixabay.com/ru/