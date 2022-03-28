Сотрудники МЧС России вместе с представителями администрации провели профилактический рейд на водоёме Букля в Камешковском районе. Несмотря на то, что лёд, казалось бы, ещё толстый, его

Сотрудники МЧС России вместе с представителями администрации провели профилактический рейд на водоёме Букля в Камешковском районе. Несмотря на то, что лёд, казалось бы, ещё толстый, его структура начинает разрушаться, и прочность значительно снижена, уверяют спасатели. Выход на реки по льду уже запрещен с 15 марта. Сразу по прибытии участников патрулирования рыбаки поспешили покинуть насиженные места.