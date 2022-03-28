Муромская конькобежка завоевала серебряную медаль Всероссийских соревнований. 26-27 марта в...

Муромская конькобежка завоевала серебряную медаль Всероссийских соревнований.26-27 марта в Коломне прошли XII Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лёд». В соревнованиях приняли участие более 270 спортсменов (мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек 16-17 лет) из разных регионов России.Муромская спортсменка, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва Милена Береговенко заняла 2 место на дистанции 500 м среди юниорок, сообщает портал Муром24.Фото: муром24.рф