Провидица Ванга получила широкую известность, благодаря своим предсказаниям, некоторые из которых сбылись. Внезапно об одном из интервью экстрасенса вспомнили в Великобритании.

Провидица Ванга получила широкую известность, благодаря своим предсказаниям, некоторые из которых сбылись. Внезапно об одном из интервью экстрасенса вспомнили в Великобритании.Баба Ванга ушла из жизни 25 лет назад, однако ее слова, произнесенные при жизни, вспоминают и обсуждают до сих пор. Именно она предсказала теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, трагическую кончину принцессы Дианы и катастрофу на Чернобыльской АЭС.Были среди пророчеств Ванги и те, которые еще не сбылись. Одно из них серьезно напугало жителей Великобритании – настолько, что местное издание посвятило ему целую статью. В тексте провидицу называют "Нострадамусом Балкан", вспоминают ее самые громкие и сбывшиеся предсказания, а далее приводят слова, которые касаются господства России. Как оказалось, журналистам удалось отыскать интервью Ванги, которое она дала советскому писателю Валентину Сидорову в 1979 году.В ходе беседы ясновидящая сказала, что Россия будет "доминировать в мире", а сломить ее не удастся никому. В статье также сказано, что, несмотря на все события в мире, "слава России" останется непоколебимой. Кроме того, провидица высказалась о судьбе главы государства Владимира Путина: она увидела, что ему покорится весь мир."Слишком много принесено в жертву. Никто не может остановить Россию. Он станет владыкой мира", – приводит слова ясновидящей британское издание Mail Online.