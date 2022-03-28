Согласно подсчетам аналитиков, средняя стоимость новостроек в нашей стране поднялась. На это повлияли активно снизившийся на фоне западных санкций рубль и общемировые кризисные явления.

Согласно подсчетам аналитиков, средняя стоимость новостроек в нашей стране поднялась. На это повлияли активно снизившийся на фоне западных санкций рубль и общемировые кризисные явления.Рост цен на первичное жилье объясняется еще и покупательским ажиотажем. В наиболее больших городах новостройки подорожали на 8% за месяц. В марте средняя стоимость квадратного метра в 16самых крупных городах достигла 129,22 тысячи рублей, передаетГлава "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов отметил, что покупатели в первую очередьразбирают самые дешевые варианты, из-за чего возрастают средние цены активного предложения. Больше всего новостройки подорожали в Челябинске (+20%). В Москве же новое жилье продается по цене 312,4тысячи рублей за квадратный метр (+1%).Экспертполагает, что в будущем на ценники на новостройки будут влиять динамикадоходов наших соотечественников, а также обстановка на бирже труда. Многие россияне ранее начали активно инвестировать в элитную недвижимость, чтобысохранить свои сбережения.Как писали "Дни.ру", эксперты ожидают снижения стоимости аренды жилья в столичном регионе. В связи с колебаниями рынка аналитики предостерегают граждан от всплеска мошенничества в сфере купли-продажи и аренды недвижимости. Основной из преступных схем является подделка документов. Эксперты назвали также другие схемы, из-за которых сделка может быть аннулирована.