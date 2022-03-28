Однако решение Фемиды может быть обжаловано.

Октябрьский суд Владимира обязал мэрию снести аварийный дом №84 на Большой Московской. Владельцы недвижимости просудили работы из-за переносов срока демонтажа здания.Двухэтажка сгорела ещё в 2014 году, после чего признана непригодной для жилья. Собственников и наниметелей 15 квартир расселили в маневренном фонде. Постройку должны были снести в 2021 году, но процедуру перенесли на 2024 год. Владимирцы опротестовали это решение.Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.