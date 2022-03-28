Несмотря на знаменитых родственников и их многочисленные связи, Никита Пресняков старается добиваться всего самостоятельно. Однако кое-какую помощь от родни он все-таки принимал...

Несмотря на знаменитых родственников и их многочисленные связи, Никита Пресняков старается добиваться всего самостоятельно. Однако кое-какую помощь от родни он все-таки принимал...Несколько недель назад Алла Пугачева уехала в Израиль вместе с мужем и детьми. С тех пор поклонники пристально следят за передвижениями остальных ее родственников. Дочь Примадонны не так давно вернулась в Россию с гастролями, а старший внук, судя по всему, и вовсе не собирается уезжать. Возможно, Никита Пресняков просто не хочет покидать страну, или, может быть, его пугают сложности работы за границей. В студенчестве Пресняков уже пробовал зарабатывать на жизнь в чужой стране – ему приходилось трудиться барменом.Никита Пресняков появился на свет в 1991 году и оказался под прицелом камер буквально с пеленок. Его родители, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, на тот момент уже были известными людьми, а имена его бабушек и дедушки и подавно знала вся страна. Никита рос в окружении знаменитых артистов, но захотел пойти по другому пути – его манил кинематограф.Первую видеокамеру Никите подарили еще в детстве, а сразу после окончания школы он отправился за границу – постигать азы профессии в Нью-Йорксой киноакадемии. Уже с юных лет Пресняков понимал, что хочет добиться успеха без помощи знаменитых родственников, и не изменял своим принципам даже в чужой стране.Сидеть на шее у звездной семьи парень не захотел, поэтому зарабатывать на хлеб ему приходилось самостоятельно. Днем Никита пропадал на учебе, а вечером наливал напитки в баре – единственном месте, куда его приняли на работу. На чужбине Пресняков так и не смог укрепить свое положение, зато на родине ему улыбнулась удача. Никита вернулся в Россию сразу после окончания учебы и преуспел как в карьере, так и в личной жизни.Сегодня Никиту Преснякова знают не только благодаря родственным связям с известными артистами. К своим 30 годам он снялся в нескольких фильмах, добился успеха с собственной музыкальной группой и стал частым гостем на телевидении. Достигать новых высот Пресняков старается самостоятельно – знаменитая родня не вмешивается в его дела. Даже Алла Борисовна, имея многочисленные связи, не оказывает внуку поддержку. Хотя ей, судя по всему, ничего для него не жалко.Раньше Никита то и дело гостил на даче у именитой бабушке – именно там он встретил свою будущую избранницу. Модель Алена Краснова жила по соседству и сразу же очаровала молодого музыканта. Через несколько лет после знакомства Никита сделал возлюбленной предложение, а в 2017 году они связали себя узами брака.Свадьба, на которой пировал весь свет отечественной эстрады, стала одним из самых ярких событий того года и не обошлась без дорогих подарков. Алла Борисовна вручила молодоженам в центре Москвы, а позже их начали замечать еще и на берегу Истринского водохранилища. К слову, правнуками Краснова и Пресняков щедрую бабушку еще не порадовали. Супруги говорят, что пока не готовы стать родителями.