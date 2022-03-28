Вчера, 27 марта, в США прошла новая церемония вручения премии Оскар. За почти 100 лет своего существования главная кинопремия была наполнена не только моментами счастья и восхищения, но и многочисленными скандалами. Вспомним самые яркие из них за последние 20 лет.

Вчера, 27 марта, в США прошла новая церемония вручения премии "Оскар". За почти 100 лет своего существования главная кинопремия была наполнена не только моментами счастья и восхищения, но и многочисленными скандалами. Вспомним самые яркие из них за последние 20 лет.Уилл Смит устроил драку на сценеНовая церемония "Оскар" прошла 27 марта и, не изменяя традициям, удивила зрителей скандалом. В этом году на знаменитой сцене отличился Уилл Смит – актер , подшутившим над его женой.Ни для кого не секрет, что Джада Пинкетт-Смит страдает оталопеции – патологического выпадения волос. Крис Рок позволил себе пошутить по этому поводу, а разъяренный Уилл Смит поднялся на сцену и ударил обидчика своей супруги.Анджелина Джоли поцеловала братаПремия 2000 года обернулась для Анджелины Джоли не только первым "Оскаром" в карьере, но и громким скандалом. Актриса, которую тогда называли "диким ребенком Голливуда", пришла на вручение вместе со своим братом. Все бы ничего, только вот Джоли не раз приходилось оправдываться за это появление.Сперва звезда душераздирающе призналась родственнику в любви, а затем поцеловала его в губы прямо под прицелом камер. Большинство поклонников восприняли жест неоднозначно, посчитав поцелуй слишком откровенным. Анджелина же назвалаакт семейной близости"братской любовью" и обвинила всех шокированных в распущенности.Роман Полански не пришел, потому что находился в розыскеВ 2003 году Романа Полански стал режиссером года за фильм "Пианист", но не явился на вручение – его статуэтку забрал Харрисон Форд. Из-за сексуального скандала, прогремевшего еще в 1977 году, кинодеятель находился в розыске на территории Штатов. Режиссера обвинили в совращении 13-летней девочки, и он покинул страну, так и не вернувшись.Дженнифер Лоуренс упала у всех на виду. И не один разПервый неловкий случай с участием Дженнифер Лоуренс произошел в 2013 году. Звезда поднималась на сцену, чтобы получить награду за роль в фильме "Мой парень – псих", и растянулась прямо на ступеньках. Снимок неуклюжего падения Дженнифер тут же разлетелся по Сети и гулял там еще долгое время.Актриса отнеслась к неловкой ситуации с юмором, но, судя по всему, не извлекла урок – в следующем году судьба преподнесла ей второй. Лоуренс снова упала на церемонии вручения, но в этот раз ее подвела ковровая дорожка.Джон Траволта перепутал имя известной певицыВ 2014 году Джон Траволта был в числе тех, кто объявляет имена участников со сцены. Его задачей было представить певицу Идину Мензел, которая исполнила песню из мультфильма "Холодное сердце", но что-то пошло не так.Судя по всему, актер переволновался и не смог выговорить имя, назвав звезду Адель Дазим. Пользователи Сети тут же разобрали этот момент на мемы, а Траволта признал оплошность и публично извинился.