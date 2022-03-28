В воскресенье, 27 марта, в Камешковском районе на 223-километре автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение двух автомобилей. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области: По

В воскресенье, 27 марта, в Камешковском районе на 223-километре автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение двух автомобилей. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области: По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Камри» 1970 года рождения пр перестроении в правую полосу не справился с управлением, допустил столкновение с движущимся в правой полосе автомобилем ВАЗ, которым управлял водитель 1990