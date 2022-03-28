На неё завели уголовное дело.

В Камешково сотруднице почты предъявлено обвинение в хищении денег и имущества. По материалам УФСБ и УМВД в отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Мария Серова.По версии следствия, с января 2021 по февраль 2022 года начальница одного из отделений связи Ковровского почтамта присвоила более 200 тысяч рублей наличными, а также имущество работодателя в размере 70 тысяч рублей.«Будучи начальницей отделения связи в другом населённом пункте, она похитила из кассы 100 тысяч рублей, которые предназначались для выплат пенсий и пособий», - добавили в Следкоме.На допросе злоумышленница признала свою вину. Расследование продолжается.