В Камешково 37-летней сотруднице почты предъявили обвинение в присвоении денег и имущества. По версии следствия, с января 2021 года по февраль 2022 года начальница одного из отделений связи

В Камешково 37-летней сотруднице почты предъявили обвинение в присвоении денег и имущества. По версии следствия, с января 2021 года по февраль 2022 года начальница одного из отделений связи Ковровского почтамта АО «Почта России» из корыстных целей присвоила более 200 тысяч рублей, а также имущества работодателя на сумму около 70 тысяч рублей. «Кроме того, с конца